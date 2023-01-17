Путин по телефону обсудил с президентом Туркменистана стратегическое сотрудничество

Российский президент Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Информация об этом появилась на официальном сайте президента России.
Во время телефонного разговора главы государств обсудили сотрудничество в энергетической сфере и оценили высокий уровень стратегического партнерства Ашхабада и Москвы.
В 2022 году Бердымухамедов сразу после своего избрания на пост президента республики посетил Россию. На встрече президенты подписали декларацию об углублении стратегического партнерства и ряд двухсторонних документов.