Вдовец Чуриковой на церемонии прощания сделал фото актрисы на память

Прощание с Чуриковой не далось легко ее мужу. Панфилов не смог сдержать эмоций возле гроба актрисы. Вместе со своим сыном Иваном он опустился на колени перед ее телом. В один момент вдовец достал телефон и направил на супругу, чтобы сфотографировать.