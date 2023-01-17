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Вдовец Чуриковой на церемонии прощания сделал фото актрисы на память

Общество
Вдовец Чуриковой на церемонии прощания сделал фото актрисы на память

Вдовец народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов на церемонии прощания в Москве сделал фото актрисы. Супруг решил оставить на память снимок покойной жены.

Прощание с Чуриковой не далось легко ее мужу. Панфилов не смог сдержать эмоций возле гроба актрисы. Вместе со своим сыном Иваном он опустился на колени перед ее телом. В один момент вдовец достал телефон и направил на супругу, чтобы сфотографировать.

Напомним, что коллеги, близкие и поклонники Чуриковой 17 января посетили храм Христа спасителя, чтобы проститься с ней. Туда они пришли с венками и букетами цветов. Похороны артистки пройдут на Новодевичьем кладбище.
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