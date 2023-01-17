Вдовец Чуриковой на церемонии прощания сделал фото актрисы на память

Вдовец народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов на церемонии прощания в Москве сделал фото актрисы. Супруг решил оставить на память снимок покойной жены.
Прощание с Чуриковой не далось легко ее мужу. Панфилов не смог сдержать эмоций возле гроба актрисы. Вместе со своим сыном Иваном он опустился на колени перед ее телом. В один момент вдовец достал телефон и направил на супругу, чтобы сфотографировать.
Напомним, что коллеги, близкие и поклонники Чуриковой 17 января посетили храм Христа спасителя, чтобы проститься с ней. Туда они пришли с венками и букетами цветов. Похороны артистки пройдут на Новодевичьем кладбище.