Медведев констатировал деградацию ВЭФ в Давосе на фоне обсуждения поставок танков Украине

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в текущем году продемонстрировал явные признаки деградации. Такой вывод в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что раньше участники ВЭФ обсуждали исключительно экономические вопросы, тогда как сейчас их внимание направлено лишь на военную поддержку Украины, а именно поставку танков ВСУ.
«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть емкое русское слово на ту же букву», — написал Медведев.
Напомним, Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 16 по 23 января. Там присутствуют 2700 представителей разных стран, кроме России.