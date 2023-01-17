В минпромторге прокомментировали решение РФС отказаться от иностранной экипировки

Представители Министерства промышленной торговли России согласились с решением Российского футбольного союза (РФС) расторгнуть контракт с немецкой компанией Adidas. Напомним, в ближайшее время РФС заключит соглашение с одним из отечественных поставщиков экипировки.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что соглашение с Adidas, рассчитанное до весны 2023 года, досрочно прервано. Минпромторг рассказал, какие отечественные производители формы могут поставлять экипировку сборной России.
«В Российской Федерации футбольную форму и экипировку также производят такие компании, как Karo Sport, Про-Спорт, N1Sport, Versta, «МаксФил», Putin Team», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.
Ранее стало известно, что сборная России собирается провести шесть контрольных матчей в 2023 году. Потенциальные команды, с кем могут сыграть подопечные Валерия Карпина, не называются.