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Арестович предложил ждать последствий своей отставки

Политика
Арестович предложил ждать последствий своей отставки

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил ждать последствий своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в Facebook✱ (входит в организацию Meta✱✱, признанную экстремистской, запрещенной в РФ).

Под публикацией в соцсети о его решении покинуть должность украинский адвокат Богдан Гребенюк написал, что политик зря проявил данную инициативу.

«В прошлый раз когда я ушел, через полтора месяца началась спецоперация на Украине», — ответил ему Арестович.

Напомним, он подал прошение об отставке после скандала с происшествием в Днепре.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
  • ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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