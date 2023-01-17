Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил ждать последствий своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в Facebook✱ (входит в организацию Meta✱✱, признанную экстремистской, запрещенной в РФ).
Под публикацией в соцсети о его решении покинуть должность украинский адвокат Богдан Гребенюк написал, что политик зря проявил данную инициативу.
«В прошлый раз когда я ушел, через полтора месяца началась спецоперация на Украине», — ответил ему Арестович.
Напомним, он подал прошение об отставке после скандала с происшествием в Днепре.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму