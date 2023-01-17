Боец Французского Иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР — пресс-служба Пригожина

Сотрудник Французского Иностранного легиона Евгений Кулик, который пропал без вести на территории украинского государства, был обнаружен мертвым. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее с просьбой разыскать мужчину в пресс-службу «Конкорда» обратились его сослуживцы. В ходе поисковых работ удалось найти тело бойца на территории Донецкой Народной Республики.
«Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского Иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР», – говорится на странице пресс-службы «ВКонтакте».
Ранее на горячую линию «Спроси Вагнер» поступил запрос на поиск двух граждан Соединенного Королевства. В пресс-службе «Конкорда» позже рассказали, что удалось найти тело одного британца с документами на имя Кристофера Пэрри.