Бабушка арестованного шеф-редактора Sputnik Латвия Касема умерла в Риге

Стало известно о смерти бабушки шеф-редактора издания Sputnik Литва Марата Касема. Об этом сам Касем сообщил в своем Telegram-канале.
«Сердце Таисии Ильиничны, ребенком пережившей ужасы нацистского лагеря смерти Саласпилс, не выдержало новостей об аресте внука», – сообщил Касем.
Известно, что женщина давно болела. Внук ради нее вернулся на родину в Латвию.
Напомним, Касема арестовали в Риге в начале нового года. Ему вменяют нарушение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и шпионаже. Журналист может отправиться в колонии на срок до 20 лет.