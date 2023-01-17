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Бабушка арестованного шеф-редактора Sputnik Латвия Касема умерла в Риге

Происшествия
Бабушка арестованного шеф-редактора Sputnik Латвия Касема умерла в Риге

Стало известно о смерти бабушки шеф-редактора издания Sputnik Литва Марата Касема. Об этом сам Касем сообщил в своем Telegram-канале.

«Сердце Таисии Ильиничны, ребенком пережившей ужасы нацистского лагеря смерти Саласпилс, не выдержало новостей об аресте внука», – сообщил Касем.

Известно, что женщина давно болела. Внук ради нее вернулся на родину в Латвию.

Напомним, Касема арестовали в Риге в начале нового года. Ему вменяют нарушение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и шпионаже. Журналист может отправиться в колонии на срок до 20 лет.
Марат Касем рига латвия
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