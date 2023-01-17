Президент России проведет 17 января совещание по экономике

По данным Пескова, на переговорах состоится выступление главы государства. В том числе со своими докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр финансов Антон Силуанов. В открытом для СМИ режиме останется лишь вступительное слово Путина и, вероятно, его заключительная реплика.