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Президент России проведет 17 января совещание по экономике

Экономика
Президент России проведет 17 января совещание по экономике

Российский лидер Владимир Путин 17 января проведет совещание по экономическим вопросам, анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля уточнил, что это мероприятие станет главным в сегодняшнем графике президента.

По данным Пескова, на переговорах состоится выступление главы государства. В том числе со своими докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Марат Хуснуллин и министр финансов Антон Силуанов. В открытом для СМИ режиме останется лишь вступительное слово Путина и, вероятно, его заключительная реплика.
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