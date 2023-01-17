Песков выразил уверенность в пользе предстоящего диалога Нарышкина с главой ЦРУ Бернсом

Предстоящий диалог директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом принесет пользу. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что конкретная дата встречи Нарышкина и Бернса пока неизвестна.
«Исключить ее (встречу Нарышкина и Бернса. — Прим. ред.), действительно, нельзя и, разумеется, в таком диалоге есть польза», — подчеркнул Песков.
Ранее Сергей Нарышкин сообщил, что обсуждает ситуацию вокруг Украины с главами спецслужб стран Евросоюза в ходе телефонных бесед.