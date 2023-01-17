Актрису Инну Чурикову проводили в последний путь громкими аплодисментами

Семья, коллеги и поклонники народной артистки СССР Инны Чуриковой проводили ее в последний путь. Покойная актриса покинула стены храма Христа Спасителя под бурные аплодисменты и звон колоколов.
Президент России Владимир Путин тоже простился с актрисой, отправив на церемонию прощания венок. Таким же образом поступил и премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Напомним, что актриса ушла из жизни 14 января из-за остановки сердца. 17 января семья и поклонники Чуриковой смогли с ней попрощаться. Сын и вдовец артистки Иван и Глеб Панфиловы стояли на коленях возле ее гроба.