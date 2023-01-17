В Гатчине 14-летняя девочка выпала из окна во время записи видеосообщения и курения вейпа

Школьница выпала из окна во время записи видеосообщения и курения вейпа. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Несчастный случай произошел в Гатчине на улице Волкова.
По информации телеканала 78, 14-летняя девочка сидела на подоконнике, курила вейп и слушала музыку, снимая это на видео. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз с шестого этажа.
На место ЧП оперативно прибыли медики — они забрали пострадавшую, но спасти ее жизнь не удалось. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что школьница проживала с мамой, у них были доверительные отношения.