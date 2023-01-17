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В Кремле отреагировали на отставку Арестовича

Политика
В Кремле отреагировали на отставку Арестовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость об уходе Алексея Арестовича с поста советника главы Офиса президента Украины. По его мнению, кадровые перестановки в соседнем государстве не заслуживают внимания.

Комментируя тему отставки политика, представитель Кремля также призвал сконцентрироваться на внутренних делах РФ.

«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине», — сообщил Песков.

Напомним, что Арестович решил уйти с занимаемой должности во вторник. Событию предшествовал громкий скандал с его участием.
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