В Кремле отреагировали на отставку Арестовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость об уходе Алексея Арестовича с поста советника главы Офиса президента Украины. По его мнению, кадровые перестановки в соседнем государстве не заслуживают внимания.
Комментируя тему отставки политика, представитель Кремля также призвал сконцентрироваться на внутренних делах РФ.
«Давайте мы не будем комментировать служебные назначения, увольнения и отставки на Украине», — сообщил Песков.
Напомним, что Арестович решил уйти с занимаемой должности во вторник. Событию предшествовал громкий скандал с его участием.