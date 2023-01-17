В Кремле рассказали об ожиданиях по товарообороту с КНР

Россия ожидает скорого достижения уровня товарооборота с Китаем в 250 млрд долларов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По итогам минувшего года товарооборот между двумя странами увеличился на 29,3% и составил рекордные 190,3 млрд долларов, гласят данные таможенного управления КНР.
Лидеры КНР И РФ прежде поставили цель вдвое нарастить товарооборот между своими рынками, доведя этот показатель до 200 млрд долларов к 2024 году. Отметку в 100 млрд долларов государства достигли в 2018 году.