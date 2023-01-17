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В Кремле опровергли введение запрета на отпуск российских чиновников за рубежом

Общество
В Кремле опровергли введение запрета на отпуск российских чиновников за рубежом

Никаких аппаратных ограничений на отпуск российских чиновников за рубежом не вводилось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это скорее этический вопрос, поскольку каждый сам для себя принимает решение. Таким мнением пресс-секретарь президента России поделился в беседе с журналистами.

«Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это скорее этический вопрос. Но руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это нормально», — подчеркнул он.

В СМИ ранее появилась информация, что чиновникам и депутатам в регионах якобы неофициально запретили отдыхать за границей. Однако данные сообщения не соответствуют действительности.
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