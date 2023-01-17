Спикер парламента Ливии заявил о возможном проведении всеобщих выборов в ноябре 2023 года

Триполитанские вооруженные группировки препятствовали избирательному процессу в стране, добавил он в своем выступлении для СМИ по итогам трехсторонней встречи в Египте. Спикер парламента Агила Салех, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар провели 16 января пятичасовые переговоры в Каире, в течение которых обсудили различные политические и военные вопросы.