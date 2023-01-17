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Спикер парламента Ливии заявил о возможном проведении всеобщих выборов в ноябре 2023 года

Весь мир
Спикер парламента Ливии заявил о возможном проведении всеобщих выборов в ноябре 2023 года

Каир, 17 января. Президентские и парламентские выборы в Ливии могут состояться в ноябре текущего года или раньше. Об этом заявил спикер Палаты представителей Агила Салех.

Триполитанские вооруженные группировки препятствовали избирательному процессу в стране, добавил он в своем выступлении для СМИ по итогам трехсторонней встречи в Египте. Спикер парламента Агила Салех, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи и главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар провели 16 января пятичасовые переговоры в Каире, в течение которых обсудили различные политические и военные вопросы.

«Государство страдает от внешнего вмешательства. Богатство страны должно быть справедливо распределено между всеми ливийцами», — отметил председатель Палаты представителей.

По его словам, утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы не выполнило возложенных на него обязательств и действовало против решений судебной власти. Поэтому, уверен Салех, данный кабмин необходимо распустить и сформировать вместо него новый.

«Государственные структуры единодушно согласились сменить правительство», — добавил спикер.

Ранее примерно на те же сроки проведения выборов указал и глава Высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри. По его словам, избирательный процесс может завершиться уже в октябре 2023 года.
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