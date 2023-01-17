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Сербский доброволец «Дунай»: Запад воюет с Россией руками украинцев

Политика
Сербский доброволец «Дунай»: Запад воюет с Россией руками украинцев

Западная коалиция объявила войну не только России, но и всему православию, считает сербский доброволец с позывным «Дунай».

Военный проходит подготовку в Запорожской области в батальоне Судоплатова. Свое участие в конфликте он объяснил необходимостью помочь братскому народу и противостоять агрессии против православия.

«Однозначно так же, как происходит противостояние НАТО и России, в то же время идет борьба Запада и православия, и направление культуры — это один из фронтов. Поэтому идет агрессия против православия и русской культуры», — передают слова добровольца «РИА Новости».

Один из российских бойцов рассказал, что участие сербских добровольцев укрепило боевой дух в батальоне. Он отметил, что небольшие языковые трудности не мешают общению с новобранцами.
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