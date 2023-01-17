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Жители ДНР получили очередную партию гуманитарного груза из Югры

Общество
Жители ДНР получили очередную партию гуманитарного груза из Югры

Гуманитарный корпус Югры передал очередную партию груза для жителей Донецкой Народной Республики. Помощь в погрузке оказали сотрудники Сургутского пожарно-спасательного гарнизона.

В состав груза вошли теплые вещи и нательное белье. Помимо этого жителям республики передали обувь, продукты питания, средства гигиены и бытовую химию, а также письма школьников и подарки. Вес груза, переданный из Югры, составил 60 тонн.

Жители ДНР получили очередную партию гуманитарного груза из Югры

Реализация гуманитарной миссии в регионе проходит с 25 апреля 2022 года. За это время в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправили более 740 тонн продуктов питания и вещей.

Отмечается, что 81 тонна гуманитарного груза была передана в зону проведения специальной военной операции. Помощь предназначалась военнослужащим.

Жители ДНР получили очередную партию гуманитарного груза из Югры

В сборе груза приняли участие неравнодушные жители региона, добровольческие корпусы и спасатели. Также в миссии принимает участие Администрация города Сургута и Сургутского района.
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