Жители ДНР получили очередную партию гуманитарного груза из Югры

Гуманитарный корпус Югры передал очередную партию груза для жителей Донецкой Народной Республики. Помощь в погрузке оказали сотрудники Сургутского пожарно-спасательного гарнизона.
В состав груза вошли теплые вещи и нательное белье. Помимо этого жителям республики передали обувь, продукты питания, средства гигиены и бытовую химию, а также письма школьников и подарки. Вес груза, переданный из Югры, составил 60 тонн.
Реализация гуманитарной миссии в регионе проходит с 25 апреля 2022 года. За это время в Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области отправили более 740 тонн продуктов питания и вещей.
Отмечается, что 81 тонна гуманитарного груза была передана в зону проведения специальной военной операции. Помощь предназначалась военнослужащим.
В сборе груза приняли участие неравнодушные жители региона, добровольческие корпусы и спасатели. Также в миссии принимает участие Администрация города Сургута и Сургутского района.