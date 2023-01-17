Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Саудовская Аравия и хуситское движение «Ансар Аллах» возобновили переговоры по закрытым каналам, чтобы укрепить неформальное прекращение огня и проложить путь к окончанию гражданской войны в Йемене. Об этом сообщили источники агентства Associated Press.
По данным СМИ, Эр-Рияд возобновил непрямые контакты с хуситами в сентябре, когда стало ясно, что перемирие при посредничестве ООН не будет пролонгировано. Оман выступил в качестве посредника.
«Это возможность положить конец войне, если они будут вести переговоры добросовестно и в переговорах примут участие другие участники йеменского конфликта», — сообщил анонимный представитель ООН.
До этого всемирная организация выступала посредником в более официальном перемирии, которое началось в апреле 2022 года и дважды продлевалось. В октябре режим прекращения огня закончился. С тех пор хуситы атаковали подконтрольные правительственным силам нефтяные объекты, однако противоборствующие стороны так и не возобновили полномасштабные боевые действия.
«Эскалация будет дорогостоящей на всех фронтах. Все готовятся к следующему раунду [войны], если усилия ООН и переговоры между Саудовской Аравией и хуситами провалятся», — заявил представитель правительства Йемена.
Как отметил йеменский эксперт и бывший глава союза журналистов Абдель-Бари Тахер, прошлые попытки урегулирования кризиса оказывались неудачными из-за конфликта интересов государств, вовлеченных в войну: Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. По его мнению, текущие переговоры не приведут к конкретным результатам, если из процесса будут исключены какие-либо йеменские политические силы.
Представитель делегации переговорщиков от «Ансар Аллах» Мухаммад Абдель-Салам заявил, что поездки оманских официальных лиц в Сану свидетельствуют о серьезности намерений хуситов. Последний визит закончился 15 января.
По данным СМИ, Саудовская Аравия разработала поэтапную дорожную карту урегулирования конфликта. Инициативу поддержали США и ООН, сообщил представитель всемирной организации. В плане содержатся следующие пункты: возобновление работы аэропорта в Сане и ослабление блокады Ходейды.
В свою очередь, «Ансар Аллах» требует, чтобы просаудовская коалиция выплачивала зарплаты всем государственным служащим, включая военных, из доходов от нефти и газа, а также настаивает на открытии воздушных и морских портов, находящихся под контролем хуситов. Представитель повстанцев, участвовавший в переговорах, на условиях анонимности рассказал, что саудовцы обещали выплачивать зарплаты.
Саудовский дипломат подчеркнул, что арабская коалиция согласится на выплату жалованья военным хуситов, если последние согласятся на гарантии безопасности, включая создание буферной зоны вдоль йеменско-саудовской границы. По его словам, движение «Ансар Аллах» должно также снять блокаду с Таиза, третьего по величине города республики. Кроме того, в Эр-Рияде хотят, чтобы повстанцы пошли на официальные переговоры с другими акторами внутри Йемена.
Представитель хуситов заявил, что бойцы не приняли часть предложений Саудовской Аравии, а именно гарантии безопасности, и отказываются от возобновления экспорта нефти из районов, контролируемых правительством, без выплаты заработной платы госслужащим «Ансар Аллах». По словам чиновника, повстанцы предложили распределять доходы от продажи черного золота в соответствии с довоенным бюджетом. Это означает, что районы, удерживаемые хуситами, должны получать до 80% прибыли, поскольку данные территории являются более густонаселенными.
Саудовский дипломат отметил, что противоборствующие стороны совместно с официальными лицами Омана трудятся над разработкой предложения, которое было бы «приемлемым для всех сторон», включая другие йеменские фракции.
Анонимный представитель правительственных сил республики в беседе со СМИ высказал недовольство в связи с тем, что его сторона лишена права голоса в переговорном процессе. Он выразил обеспокоенность из-за того, что Саудовская Аравия может пойти на неприемлемые уступки для достижения соглашения.
«У нас нет другого выбора, кроме как ждать и потом посмотреть на завершение этих переговоров», — сказал чиновник легитимного правительства.
Как отмечалось ранее, в зоне боевых действий фиксируется хрупкая тишина, хотя срок перемирия, достигнутый при посредничестве ООН, истек осенью. Отсутствие прогресса в переговорах может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий.
При этом очевидно, что стороны конфликта пытаются приложить все усилия, чтобы положить конец войне, в результате которой погибло более 377 000 человек, а страна разделилась на несколько зон влияния. Беднейшее государство арабского мира оказалась на грани хаоса и голода из-за гуманитарного кризиса.
Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы «Ансар Аллах» захватили Сану. На следующий год возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в конфликт, чтобы поддержать международно признанное правительство тогдашнего президента Мансура Хади.