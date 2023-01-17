Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Саудовский дипломат подчеркнул, что арабская коалиция согласится на выплату жалованья военным хуситов, если последние согласятся на гарантии безопасности, включая создание буферной зоны вдоль йеменско-саудовской границы. По его словам, движение «Ансар Аллах» должно также снять блокаду с Таиза, третьего по величине города республики. Кроме того, в Эр-Рияде хотят, чтобы повстанцы пошли на официальные переговоры с другими акторами внутри Йемена.