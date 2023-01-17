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Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Весь мир
Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Саудовская Аравия и хуситское движение «Ансар Аллах» возобновили переговоры по закрытым каналам, чтобы укрепить неформальное прекращение огня и проложить путь к окончанию гражданской войны в Йемене. Об этом сообщили источники агентства Associated Press.

По данным СМИ, Эр-Рияд возобновил непрямые контакты с хуситами в сентябре, когда стало ясно, что перемирие при посредничестве ООН не будет пролонгировано. Оман выступил в качестве посредника.

«Это возможность положить конец войне, если они будут вести переговоры добросовестно и в переговорах примут участие другие участники йеменского конфликта», — сообщил анонимный представитель ООН.

До этого всемирная организация выступала посредником в более официальном перемирии, которое началось в апреле 2022 года и дважды продлевалось. В октябре режим прекращения огня закончился. С тех пор хуситы атаковали подконтрольные правительственным силам нефтяные объекты, однако противоборствующие стороны так и не возобновили полномасштабные боевые действия.

«Эскалация будет дорогостоящей на всех фронтах. Все готовятся к следующему раунду [войны], если усилия ООН и переговоры между Саудовской Аравией и хуситами провалятся», — заявил представитель правительства Йемена.

Как отметил йеменский эксперт и бывший глава союза журналистов Абдель-Бари Тахер, прошлые попытки урегулирования кризиса оказывались неудачными из-за конфликта интересов государств, вовлеченных в войну: Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. По его мнению, текущие переговоры не приведут к конкретным результатам, если из процесса будут исключены какие-либо йеменские политические силы.

Представитель делегации переговорщиков от «Ансар Аллах» Мухаммад Абдель-Салам заявил, что поездки оманских официальных лиц в Сану свидетельствуют о серьезности намерений хуситов. Последний визит закончился 15 января.

По данным СМИ, Саудовская Аравия разработала поэтапную дорожную карту урегулирования конфликта. Инициативу поддержали США и ООН, сообщил представитель всемирной организации. В плане содержатся следующие пункты: возобновление работы аэропорта в Сане и ослабление блокады Ходейды.

В свою очередь, «Ансар Аллах» требует, чтобы просаудовская коалиция выплачивала зарплаты всем государственным служащим, включая военных, из доходов от нефти и газа, а также настаивает на открытии воздушных и морских портов, находящихся под контролем хуситов. Представитель повстанцев, участвовавший в переговорах, на условиях анонимности рассказал, что саудовцы обещали выплачивать зарплаты.

Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Саудовский дипломат подчеркнул, что арабская коалиция согласится на выплату жалованья военным хуситов, если последние согласятся на гарантии безопасности, включая создание буферной зоны вдоль йеменско-саудовской границы. По его словам, движение «Ансар Аллах» должно также снять блокаду с Таиза, третьего по величине города республики. Кроме того, в Эр-Рияде хотят, чтобы повстанцы пошли на официальные переговоры с другими акторами внутри Йемена.

Представитель хуситов заявил, что бойцы не приняли часть предложений Саудовской Аравии, а именно гарантии безопасности, и отказываются от возобновления экспорта нефти из районов, контролируемых правительством, без выплаты заработной платы госслужащим «Ансар Аллах». По словам чиновника, повстанцы предложили распределять доходы от продажи черного золота в соответствии с довоенным бюджетом. Это означает, что районы, удерживаемые хуситами, должны получать до 80% прибыли, поскольку данные территории являются более густонаселенными.

Саудовский дипломат отметил, что противоборствующие стороны совместно с официальными лицами Омана трудятся над разработкой предложения, которое было бы «приемлемым для всех сторон», включая другие йеменские фракции.

Анонимный представитель правительственных сил республики в беседе со СМИ высказал недовольство в связи с тем, что его сторона лишена права голоса в переговорном процессе. Он выразил обеспокоенность из-за того, что Саудовская Аравия может пойти на неприемлемые уступки для достижения соглашения.

«У нас нет другого выбора, кроме как ждать и потом посмотреть на завершение этих переговоров», — сказал чиновник легитимного правительства.
Саудовская Аравия и йеменские хуситы ведут закрытые переговоры о продлении перемирия

Как отмечалось ранее, в зоне боевых действий фиксируется хрупкая тишина, хотя срок перемирия, достигнутый при посредничестве ООН, истек осенью. Отсутствие прогресса в переговорах может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий.

При этом очевидно, что стороны конфликта пытаются приложить все усилия, чтобы положить конец войне, в результате которой погибло более 377 000 человек, а страна разделилась на несколько зон влияния. Беднейшее государство арабского мира оказалась на грани хаоса и голода из-за гуманитарного кризиса.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы «Ансар Аллах» захватили Сану. На следующий год возглавляемая Саудовской Аравией коалиция вмешалась в конфликт, чтобы поддержать международно признанное правительство тогдашнего президента Мансура Хади.
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