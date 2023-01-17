Коротченко: Россия должна усилить защиту ключевых объектов на Дальнем Востоке

Россия должна сосредоточиться на усилении противовоздушной и противоракетной обороны ключевых объектов на Дальнем Востоке, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.
В интервью РИА Новости он объяснил, что следует уделить особое внимание этому вопросу из-за изменения военной доктрины Японии. По его словам, эта страна активно наращивает военный потенциал.
«Это подразумевает усиление возможностей нашей группировки, в том числе на Курильских островах, укрепление ее противовоздушного компонента», — добавил эксперт.
Коротченко подчеркнул, что нужно нарастить возможности российской ПВО и ПРО, чтобы прикрыть ключевые военные базы и объекты в регионе.