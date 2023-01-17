В Индии стартовало производство автоматов Калашникова АК-203

Кроме того, он напомнил, что обе страны находятся в надежных партнерских отношениях, а строительство совместного оружейного предприятия стало одним из главных результатов сотрудничества. Также на настоящий момент Индия является первой зарубежной страной, где началось производство «двухсотой» серии автоматов известного бренда «Калашников».