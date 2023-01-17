В Индии стартовало производство автоматов Калашникова АК-203

Автоматы АК-203 для Вооруженных сил Индии начали производиться на территории страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Рособоронэкспорта».
Известно, что серийным производством занимается российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited. Отмечается, что эта модель автомата сочетает в себе отличную эргономику, адаптивность под стрелка, а также высокие тактико-технические характеристики.
«Это один из лучших образцов в мире», — заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
Кроме того, он напомнил, что обе страны находятся в надежных партнерских отношениях, а строительство совместного оружейного предприятия стало одним из главных результатов сотрудничества. Также на настоящий момент Индия является первой зарубежной страной, где началось производство «двухсотой» серии автоматов известного бренда «Калашников».
Ранее сообщалось, что российский концерн «Калашников» продемонстрировал рекордные результаты по производству оружия, передает «360».