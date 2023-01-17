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Видео с новгородским губернатором завирусилось в Сети из-за ветерана в каске и шапке

Общество
Видео с новгородским губернатором завирусилось в Сети из-за ветерана в каске и шапке

Мгновенную популярность обрела в Сети видеозапись, на которой запечатлели посещение губернатором Новгородской области Андреем Никитиным строящегося дома престарелых в районе Деревяницы.

Однако в центре внимания оказался не сам глава региона и даже не стройка, а представитель местной ветеранской организации. Пользователей соцсетей позабавило, что у мужчины на голове поверх меховой шапки была надета строительная каска.

В репортаже отметили, что помимо строительства корпусов дома-интерната также будет благоустроена вся территория. Кроме того, здания оснастят цифровыми сервисами, пишет mk.ru.
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