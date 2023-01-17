Драпеко в интервью ФАН — кто решит судьбу проектов, в которых уже задействованы актеры-иноагенты

— Я считаю, что вырезать кадры с актерами-иноагентами из фильмов, которые уже сняты и вышли в прокат не надо. Фильм — это продукт коллективного творчества. В его основе лежит сценарий, который написал сценарист, ставит его режиссер, работают постановщик, оператор и художник. Большой коллектив трудится над созданием картины, а артист лишь исполнитель своей роли. Поэтому не надо ни замазывать, ни вырезать актеров-иноагентов из уже готовых фильмов. Также нам не стоит снимать с проката фильмы с участием иноагентов. Это кино надо использовать и относиться к нему как к коллективному творчеству. А вот в новых картинах уже нужно не допускать участия таких личностей.