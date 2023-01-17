Драпеко в интервью ФАН — кто решит судьбу проектов, в которых уже задействованы актеры-иноагенты

Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила с инициативой запретить артистам-иноагентам сниматься в фильмах, которые производятся за счет бюджета. При этом она отметила, что вырезать кадры с участием актеров-иноагентов из уже готовых картин и снимать такие фильмы с проката не надо.
В интервью для ФАН политик объяснила свою позицию по этому вопросу и рассказала, кто будет решать судьбу проектов, к которых уже задействованы артисты-иноагенты.
— Вы предложили запретить актерам-иноагентам сниматься в кино за бюджетный счет. В то же время, Вы считаете, что вырезать кадры с их участием из уже готовых картин не надо. Как можете объяснить свою позицию?
— Я считаю, что вырезать кадры с актерами-иноагентами из фильмов, которые уже сняты и вышли в прокат не надо. Фильм — это продукт коллективного творчества. В его основе лежит сценарий, который написал сценарист, ставит его режиссер, работают постановщик, оператор и художник. Большой коллектив трудится над созданием картины, а артист лишь исполнитель своей роли. Поэтому не надо ни замазывать, ни вырезать актеров-иноагентов из уже готовых фильмов. Также нам не стоит снимать с проката фильмы с участием иноагентов. Это кино надо использовать и относиться к нему как к коллективному творчеству. А вот в новых картинах уже нужно не допускать участия таких личностей.
— Что в таком случае делать с проектами, в которых они уже заняты?
— Я думаю, это вопрос к Министерству культуры РФ и Фонду кино. Они могут потребовать от продюсеров замены актера. Конечно, если не начался еще съемочный период.
— Артисты-иноагенты задействованы не только в кино: они участвуют в театральных постановках, в различных выступлениях. Как быть с этим — двери театров и концертных залов для них надо закрыть?
— Вообще, это вопрос, который должен решать учредитель. Например, мы знаем, что художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уже уволил из театра артиста Дмитрия Назарова. Есть и другие подобному этому случаи. Это вопрос исключительно руководителей — пусть они разбираются со своими артистами.
— То есть, Вы считаете, что нет необходимости законодательно запретить выступление артистов-иноагентов на театральной сцене?
— Пока такой вопрос не стоит.
— На Западе есть такое понятие — «культура отмены». Этот инструмент применяется даже в отношении собственных граждан, которые идут в разрез с госполитикой или с установленными нормами общества. С такими оплошавшими звездами, разрываются контракты, в том числе частные, их снимают с ролей, отменяют концерты с их участием. Как воспитать в российском обществе такое чувство уважения к собственной стране, чтобы зрителям и в голову не приходило покупать билеты на спектакли с участием актера-иноагента?
— Для этого нужно проделать большую работу. Сегодня в Госдуме создали специальную комиссию — межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эта комиссия как раз рассмотрит ряд вопросов, которые вы мне сейчас задаете и тогда мы уже будем говорить об этом более предметно.
— А, на Ваш взгляд, что могло бы помочь?
— Воспитание. Причем, начиная со школы. Также надо посмотреть и программы высших учебных заведений.