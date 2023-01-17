«Пари Сен-Жермен» заработает 10 млн евро в туре по Ближнему Востоку

Французский «Пари Сен-Жермен» заработает порядка 10 млн евро за товарищеские матчи на Ближнем Востоке. Об этом сообщает спортивное издание L'Equipe.
Футболисты «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время вылетят в Саудовскую Аравию. Подопечные Кристофа Галтье вечером 19 января проведут товарищеский матч против команды, составленной из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Встреча состоится в Эр-Рияде. Стоит отметить, что капитаном саудовской команды станет звездный новичок столичного «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Ранее «Пари Сен-Жермен» сенсационно уступил «Ренну» в рамках очередного тура французской Лиги 1. Команда Галтье проиграла на выезде со счетом 0:1.