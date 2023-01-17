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Власти Мали посетили лагеря беженцев в центральной части страны

Весь мир
Власти Мали посетили лагеря беженцев в центральной части страны

Бамако, 17 января. Министр по гуманитарным вопросам Мали Умару Диарра встретился с населением коммуны Банкасс и беженцами в центральном регионе Мопти.

Политик передал жителям послание президента республики Ассими Гоита. Глава государства подчеркнул в обращении стойкость и мужество местных граждан на фоне кризиса.

Правительственная делегация посетила лагеря внутренне перемещенных лиц. Министр Диарра выслушал лидеров сообщества беженцев и пообещал решить актуальные проблемы.

Чиновники провели встречу с сотрудниками местной администрации. Участие в заседании приняли представители традиционных и религиозных групп.

Ранее власти коммуны Банкасс провели гуманитарную акцию для лиц с ограниченными возможностями. Нуждающиеся получили комплекты посуды, мыло и противомоскитные сетки.

Кроме того, Россия поставила Мали несколько партий материальной помощи. Груз доставили самолеты отечественной транспортной авиации.

Власти в Бамако распределили товары между пострадавшими регионами страны. Жители республики поблагодарили партнеров из Москвы за поставки.
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