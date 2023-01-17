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Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Весь мир
Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, кому придется принимать решение о поставках танков для Киева.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт все же подала в отставку 16 января после года неудач на своем поприще. Момент не самый подходящий для немецкого правительства и ее соратника по партии СДПГ Олафа Шольца. В четверг 19 января в Германию прилетает министр обороны США Ллойд Остин, а на следующий день на авиабазе «Рамштайн» должна состоятся очередная встреча контактной группы по Украине, в ходе которой, возможно, решится вопрос с поставками Киеву танков «Leopard». Но кто будет встречать Остина и говорить от лица Германии?

Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, кто может сменить Кристину Ламбрехт на посту министра обороны Германии

Ева Хегль

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Действующий уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хегль считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы оборонного ведомства. В ее пользу говорит следующее:

Во-первых, будучи на своей нынешней должности уже более трех лет Хегль знакома с проблемами бундесвера и имеет идеи по их решению.

Во-вторых, она член СДПГ и женщина, что позволит сохранить за партией Шольца важнейший министерский портфель и не производить глобальные перестановки в правительстве.

В-третьих, кандидатура Хегль позволит Олафу Шольцу продолжать негласно руководить министерством обороны через Ведомство федерального канцлера, как это было с Кристиной Ламбрехт.

К минусам Евы Хегль следует отнести следующее:

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Желание повысить размер специального фонда модернизации и перевооружения бундесвера с 100 до 300 млрд. евро в связи с ростом инфляции. Такое решение может серьезно ударить по рейтингу федерального правительства на фоне экономического кризиса и снижения благосостояния рядовых немцев.

Кроме того, политик не имеет опыта работы на столь высоких и ответственных должностях и не обладает нужным политическим весом для оппонентов, рискует не выдержать критику своих решений. Ранее Хегль занимала пост заместителя председателя фракции СДПГ в бундестаге и была обычным депутатом парламента.

Хубертус Хайль

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль также может стать главой оборонного ведомства. На своем нынешнем посту политик находится уже второй срок и за это время ни разу не фигурировал в скандальных историях. В отличии от Хегль, Хайль обладает достаточно солидным политическим бэкграундом, успев побывать как заместителем председателя СДПГ, так и генеральным секретарем партии.

Политический авторитет в текущей ситуации важен не только потому, что новому министру нужно за короткое время привести бундесвер к боеспособному состоянию, но и поскольку новому главе Минобороны придется принимать важные кадровые решения. Назрела смена генерального инспектора бундесвера и статс-секретаря, отвечающего за материально-техническое обеспечение, которые в свою очередь были назначены при министрах обороны от партии ХДС. Кристине Ламбрехт не хватило политической воли пойти на такой шаг.

Наряду с этим Хайль также был бы хорошим решением, так как найти ему замену достаточно легко. В СДПГ уверены, что бывший министр труда Андреа Налес может без лишних слов вернуться к работе. Она в 2019 году ушла в отставку с поста лидера партии и парламентской фракции после того, как СДПГ в составе Партии европейских социалистов потерпела поражение на выборах в Европейский парламент.

Ларс Клингбайль

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Лидер Социал-демократов Ларс Клингбайль не станет первым председателем партии, совмещающим две должности. Так же начинала и Аннегрет Крамп-Карренбаэуер, однако ей пришлось уйти с поста председателя ХДС. В пользу Клингбайля говорит его происхождение: отец политика отставной офицер бундесвера, а он входил в комитет бундестага по обороне и знаком с нуждами немецких вооруженных сил.

Пост министра обороны повысит его политический вес. Однако есть две проблемы: с одной стороны, существуют серьезные опасения относительно его способности к совмещению двух должностей, а турбуленция в руководстве не нужна СДПГ в преддверии региональных выборов. С другой стороны, назначение мужчины на должность министра обороны противоречит гендерному паритету Шольца, поэтому придется убирать еще одного мужчину министра.

Сьемте Меллер

Не исключено, что Олаф Шольц может рискнуть и доверить ответственную должность 39-летнему статс-секретарю министерства обороны Сьемте Меллер. Она считалась главным оппонентом Ламбрехт и даже, по информации немецких СМИ, препятствовала отставке генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Молодой и энергичный политик хорошо знакома с бундесвером и его потребностями. В частности, Меллер выступает за закупку ударных беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил, а также успела даже полетать на истребителе «Eurofighter».

Против ее кандидатуры выступают члены партии по причине ее неопытности. Кроме того, она в мае 2022 года попала в скандал, заявив СМИ, что в НАТО действует неформальная договоренность — не отправлять Украине западные танки.

Мари-Агнес Штрак-Циммерман

В случае крупных перестановок в кабинете министров существует возможность, что следующим министром обороны станет не политик от партии СДПГ. Одним из таких кандидатов является председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Откровенно русофобный политик была бы желанным кандидатом для западных союзников Берлина, так как любые решения по поставкам Украине вооружений и военной техники выполнялись без лишних промедлений.

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

В частности, Штрак-Циммерман единственная из этого списка выступает за передачу Киеву боевых танков Leopard 2.

Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

«Это правильное предложение Польши перадать танки Leopard 2 в Украину в течение ближайшего времени в рамках общеевропейской инициативы», — заявила политик.

По ее словам, «невыносимо» слушать постоянные оправдания канцлера по поводу того, почему Берлин не может направить Киеву танки.

«Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден», — отметила Штрак-Циммерман.

Однако вероятность ее назначения крайне мала, так как потребует от СвДП отказа от одного из министерских портфелей. В свою очередь канцлеру Шольцу, пытающемуся сохранить хоть какие-либо контакты с Россией, не нужен настолько радикально настроенный глава минобороны.

Прочие

Другими кандидатами на должность министра обороны являются глава Ведомства федерального канцлера Германии и близкий соратник Шольца Вольфганг Шмидт, статс-секретарь министерства обороны Томас Хитчлер, и уполномоченный правительства ФРГ по восточным федеральным землям Карстен Шнайдер.

По мнению редакции «Немецкого орла» новым министром обороны станет Ева Хёгль, так как она наиболее сбалансированный кандидат, который удовлетворит и правящую коалицию, и оппозицию. Однако главное – канцлер Шольц опять поставит своего человека во главе важнейшего министерства и сохранит негласный контроль над ним.
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