Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт все же подала в отставку 16 января после года неудач на своем поприще. Момент не самый подходящий для немецкого правительства и ее соратника по партии СДПГ Олафа Шольца. В четверг 19 января в Германию прилетает министр обороны США Ллойд Остин, а на следующий день на авиабазе «Рамштайн» должна состоятся очередная встреча контактной группы по Украине, в ходе которой, возможно, решится вопрос с поставками Киеву танков «Leopard». Но кто будет встречать Остина и говорить от лица Германии?