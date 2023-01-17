Министр труда, русофоб или глава канцелярии Шольца: кто станет следующим министром обороны Германии

Автор Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, кому придется принимать решение о поставках танков для Киева.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт все же подала в отставку 16 января после года неудач на своем поприще. Момент не самый подходящий для немецкого правительства и ее соратника по партии СДПГ Олафа Шольца. В четверг 19 января в Германию прилетает министр обороны США Ллойд Остин, а на следующий день на авиабазе «Рамштайн» должна состоятся очередная встреча контактной группы по Украине, в ходе которой, возможно, решится вопрос с поставками Киеву танков «Leopard». Но кто будет встречать Остина и говорить от лица Германии?
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, кто может сменить Кристину Ламбрехт на посту министра обороны Германии
Ева Хегль
Действующий уполномоченный бундестага по вопросам обороны Ева Хегль считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы оборонного ведомства. В ее пользу говорит следующее:
Во-первых, будучи на своей нынешней должности уже более трех лет Хегль знакома с проблемами бундесвера и имеет идеи по их решению.
Во-вторых, она член СДПГ и женщина, что позволит сохранить за партией Шольца важнейший министерский портфель и не производить глобальные перестановки в правительстве.
В-третьих, кандидатура Хегль позволит Олафу Шольцу продолжать негласно руководить министерством обороны через Ведомство федерального канцлера, как это было с Кристиной Ламбрехт.
К минусам Евы Хегль следует отнести следующее:
Желание повысить размер специального фонда модернизации и перевооружения бундесвера с 100 до 300 млрд. евро в связи с ростом инфляции. Такое решение может серьезно ударить по рейтингу федерального правительства на фоне экономического кризиса и снижения благосостояния рядовых немцев.
Кроме того, политик не имеет опыта работы на столь высоких и ответственных должностях и не обладает нужным политическим весом для оппонентов, рискует не выдержать критику своих решений. Ранее Хегль занимала пост заместителя председателя фракции СДПГ в бундестаге и была обычным депутатом парламента.
Хубертус Хайль
Министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль также может стать главой оборонного ведомства. На своем нынешнем посту политик находится уже второй срок и за это время ни разу не фигурировал в скандальных историях. В отличии от Хегль, Хайль обладает достаточно солидным политическим бэкграундом, успев побывать как заместителем председателя СДПГ, так и генеральным секретарем партии.
Политический авторитет в текущей ситуации важен не только потому, что новому министру нужно за короткое время привести бундесвер к боеспособному состоянию, но и поскольку новому главе Минобороны придется принимать важные кадровые решения. Назрела смена генерального инспектора бундесвера и статс-секретаря, отвечающего за материально-техническое обеспечение, которые в свою очередь были назначены при министрах обороны от партии ХДС. Кристине Ламбрехт не хватило политической воли пойти на такой шаг.
Наряду с этим Хайль также был бы хорошим решением, так как найти ему замену достаточно легко. В СДПГ уверены, что бывший министр труда Андреа Налес может без лишних слов вернуться к работе. Она в 2019 году ушла в отставку с поста лидера партии и парламентской фракции после того, как СДПГ в составе Партии европейских социалистов потерпела поражение на выборах в Европейский парламент.
Ларс Клингбайль
Лидер Социал-демократов Ларс Клингбайль не станет первым председателем партии, совмещающим две должности. Так же начинала и Аннегрет Крамп-Карренбаэуер, однако ей пришлось уйти с поста председателя ХДС. В пользу Клингбайля говорит его происхождение: отец политика отставной офицер бундесвера, а он входил в комитет бундестага по обороне и знаком с нуждами немецких вооруженных сил.
Пост министра обороны повысит его политический вес. Однако есть две проблемы: с одной стороны, существуют серьезные опасения относительно его способности к совмещению двух должностей, а турбуленция в руководстве не нужна СДПГ в преддверии региональных выборов. С другой стороны, назначение мужчины на должность министра обороны противоречит гендерному паритету Шольца, поэтому придется убирать еще одного мужчину министра.
Сьемте Меллер
Не исключено, что Олаф Шольц может рискнуть и доверить ответственную должность 39-летнему статс-секретарю министерства обороны Сьемте Меллер. Она считалась главным оппонентом Ламбрехт и даже, по информации немецких СМИ, препятствовала отставке генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Молодой и энергичный политик хорошо знакома с бундесвером и его потребностями. В частности, Меллер выступает за закупку ударных беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил, а также успела даже полетать на истребителе «Eurofighter».
Против ее кандидатуры выступают члены партии по причине ее неопытности. Кроме того, она в мае 2022 года попала в скандал, заявив СМИ, что в НАТО действует неформальная договоренность — не отправлять Украине западные танки.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман
В случае крупных перестановок в кабинете министров существует возможность, что следующим министром обороны станет не политик от партии СДПГ. Одним из таких кандидатов является председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Откровенно русофобный политик была бы желанным кандидатом для западных союзников Берлина, так как любые решения по поставкам Украине вооружений и военной техники выполнялись без лишних промедлений.
В частности, Штрак-Циммерман единственная из этого списка выступает за передачу Киеву боевых танков Leopard 2.
«Это правильное предложение Польши перадать танки Leopard 2 в Украину в течение ближайшего времени в рамках общеевропейской инициативы», — заявила политик.
По ее словам, «невыносимо» слушать постоянные оправдания канцлера по поводу того, почему Берлин не может направить Киеву танки.
«Отказ канцлера предоставить Украине танки... не только непонятен, но и пугающе недальновиден», — отметила Штрак-Циммерман.
Однако вероятность ее назначения крайне мала, так как потребует от СвДП отказа от одного из министерских портфелей. В свою очередь канцлеру Шольцу, пытающемуся сохранить хоть какие-либо контакты с Россией, не нужен настолько радикально настроенный глава минобороны.
Прочие
Другими кандидатами на должность министра обороны являются глава Ведомства федерального канцлера Германии и близкий соратник Шольца Вольфганг Шмидт, статс-секретарь министерства обороны Томас Хитчлер, и уполномоченный правительства ФРГ по восточным федеральным землям Карстен Шнайдер.
По мнению редакции «Немецкого орла» новым министром обороны станет Ева Хёгль, так как она наиболее сбалансированный кандидат, который удовлетворит и правящую коалицию, и оппозицию. Однако главное – канцлер Шольц опять поставит своего человека во главе важнейшего министерства и сохранит негласный контроль над ним.