Только каждый пятый россиянин не жалеет о распаде Советского Союза

Большинство россиян сожалеет о распаде Советского Союза, противоположную позицию занимает лишь каждый пятый житель страны, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».
Как отмечается на сайте ФОМ, с теплотой о жизни в СССР вспоминают 80% россиян, с ними не согласны 5% опрошенных, а еще 15% затруднились с ответом. Опрос показал, что о распаде Советского Союза сожалеют 63% жителей, с ними не согласны 22% респондентов.
Сожаление по поводу распада СССР чаще всего испытывают пенсионеры, а несколько реже россияне от 46 до 60 лет. Наименьшей популярностью этот вариант ответа пользовался у молодежи.
Президент России Владимир Путин ранее называл распад СССР трагедией для миллионов людей. Глава государства также отмечал, что «у тех, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца».