Только каждый пятый россиянин не жалеет о распаде Советского Союза

Как отмечается на сайте ФОМ, с теплотой о жизни в СССР вспоминают 80% россиян, с ними не согласны 5% опрошенных, а еще 15% затруднились с ответом. Опрос показал, что о распаде Советского Союза сожалеют 63% жителей, с ними не согласны 22% респондентов.