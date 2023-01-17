Генерал ВС США Милли посетил тренировочные базы украинских военных в Германии

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли посетил два военных объекта в Германии, где тренируются украинские военные, пишет The Washington Post.
Отмечается, что генерал проинспектировал объекты в Висбадене и Баварии. При этом сопровождавшим Милли журналистам запретили снимать на видео и фотографировать происходящее.
По имеющейся информации, с 15 января в ФРГ стартовала расширенная программа подготовки украинских военнослужащих. В ней примут участие более 600 бойцов ВСУ. Обучение продлится около шести недель.
Ранее стало известно, что украинские военные прибыли в США для обучения работе с зенитными ракетными комплексами Patriot, передает телеканал «360».