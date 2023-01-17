Сенатор Клишас счел безосновательной идею о введении смертной казни в новых регионах

Член Совфеда РФ Андрей Клишас высказался по поводу инициативы о введении смертной казни на территориях присоединенных к России регионов. По его словам, для этого нет оснований.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балиций предложил ввести высшую меру наказания на территории нового российского субъекта. По его мнению, подобные меры необходимо применять к людям, совершившим особо тяжкие злодеяния. Клишас в своем Telegram-канале отреагировал на эту идею.
«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают», — написал он.
Сенатор подчеркнул, что Основной закон должен соблюдаться во всех регионах государства.