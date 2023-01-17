Ученые Буркина-Фасо получили премию Африканско-малагасийского совета по высшему образованию

Уагадугу, 17 января. Сотрудники Национального центра исследований и технологий Буркина-Фасо (CNRST) получили премию Африканско-малагасийского совета по высшему образованию (CAMES).
Трое ученых удостоены звания офицера международного ордена Академических пальмовых ветвей. Пять членов CNRST стали кавалерами награды.
Церемония вручения премии прошла в Уагадугу. Попечительский совет CAMES отметил вклад буркинийских ученых в области антропологии, агрономии, гидробиологии и экономики.
Международный орден Академических пальмовых ветвей появился в 2002 году с целью поощрения африканских исследователей, чьи труды оказали положительное влияние на развитие региона. По словам представителей совета высшего образования, награда призвана стимулировать поиски научных ответов на вызовы современности.
Ранее члены CAMES избрали нового генерального секретаря. Ассоциацию возглавил буркинийский специалист в области экологии Сулейман Конате.
Действующий руководитель Африканско-малагасийского совета по высшему образованию поблагодарил присутствующих за проявленное доверие. Кроме того, он представил план деятельности организации на следующий год.