Поклонники прощаются со звездой «Морозко» Инной Чуриковой в Москве

Исполнившая более 80 ролей в кино актриса Инна Чурикова за свою творческую жизнь успела обзавестись не только крепкой семьей и надежными друзьями, но и преданными поклонниками. Многие из них собрались 17 января в храме Христа Спасителя по траурному поводу — чтобы в последний раз увидеться с любимой актрисой.