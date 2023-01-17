Поклонники прощаются со звездой «Морозко» Инной Чуриковой в Москве

Исполнившая более 80 ролей в кино актриса Инна Чурикова за свою творческую жизнь успела обзавестись не только крепкой семьей и надежными друзьями, но и преданными поклонниками. Многие из них собрались 17 января в храме Христа Спасителя по траурному поводу — чтобы в последний раз увидеться с любимой актрисой.
Как отметила в беседе с корреспондентом ФАН одна из поклонниц таланта Чуриковой, смерть звезды послужила очередным подтверждением грустного правила: из жизни уходят самые лучшие люди.
«Она — очень демократичная, интеллигентный человек, который никогда не возвышал себя ни над кем, при этом умел общаться с людьми абсолютно разных социальных пластов», — сказала поклонница.
Ранее проститься с актрисой в храм Христа Спасителя пришла заслуженная артистка РСФСР Галина Сергеева, которая так же назвала себя поклонницей таланта Чуриковой.