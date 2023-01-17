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Дуда: членство в НАТО вынудит Германию передать Украине танки Leopard

Армия
Дуда: членство в НАТО вынудит Германию передать Украине танки Leopard

Германия будет вынуждена передать Украине танки Leopard, так как ее в этом вопросе связывают обязательства в рамках Североатлантического альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, в ситуации, когда несколько членов НАТО готовы передать Киеву имеющие них немецкие бронемашины, Берлину придется пойти навстречу.

«Германия – это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент», — сказал Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее, как передает телеканал «360», аналитик Юрий Кнутов рассказал о последствиях решения Варшавы отправить украинской армии собственные танки.
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