Дуда: членство в НАТО вынудит Германию передать Украине танки Leopard

Германия будет вынуждена передать Украине танки Leopard, так как ее в этом вопросе связывают обязательства в рамках Североатлантического альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, в ситуации, когда несколько членов НАТО готовы передать Киеву имеющие них немецкие бронемашины, Берлину придется пойти навстречу.
«Германия – это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент», — сказал Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее, как передает телеканал «360», аналитик Юрий Кнутов рассказал о последствиях решения Варшавы отправить украинской армии собственные танки.