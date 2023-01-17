Дилеры запустили поставки в Россию электрических кроссоверов Lotus Eletre

Автомобильные дилеры запустили поставки электрокроссоверов Lotus Eletre на российский рынок, сообщает «Газета.Ru».
Предложения о продаже этих моделей доступны на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Доставить автомобиль обещают в любую часть страны.
Электрические кроссоверы Lotus Eletre в основном предлагаются в Москве и Владивостоке. В стандартной комплектации S+ машина доступна за 12,7 млн рублей, а топовая версия R+ — 15,8 млн руб.
Eletre является первой моделью от Lotus с пятидверным кузовом. Она оборудована двигателем мощностью 918 лошадиных сил, полным приводом и литий-ионной тяговой батареей емкостью 112 кВт⋅ч.
Запас хода на одном заряде аккумулятора равняется примерно 600 километрам. До 100 км/час авто разгоняется за 2,95 сек., а предельная скорость составляет 265 км/час. Также имеется версия с мотором в 600 л.с.