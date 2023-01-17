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Судан и Марокко подписали протокол о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Весь мир
Судан и Марокко подписали протокол о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Хартум, 17 января. Судан и Марокко подписали протокол о правовом сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Документ предусматривает также обмен заключенными.

Это произошло во время переговоров между генпрокурором Судана Халифом Ахмедом Халифой и его марокканским коллегой Аль-Хасаном ад-Даки, сообщает официальное информационное агентство восточноафриканского государства SUNA. Делегация Рабата прибыла в Хартум с двухнедельным визитом, в ходе которого состоялись обсуждения ряда аспектов правового сотрудничества.

«Проведена также интенсивная работа в сфере подготовки и повышения квалификации кадров и иных направлениях взаимодействия», — уточняется в сообщении SUNA.

Стоит отметить, что суданцы составляют большую часть потока нелегальных беженцев, проходящего через Марокко и другие страны Арабского Магриба. В марте прошлого года стало известно, что Хартуму в сотрудничестве с Международной организацией по миграции удалось вернуть из Ливии тысячи своих сограждан.
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