Судан и Марокко подписали протокол о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Хартум, 17 января. Судан и Марокко подписали протокол о правовом сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, торговлей людьми и нелегальной миграцией. Документ предусматривает также обмен заключенными.
Это произошло во время переговоров между генпрокурором Судана Халифом Ахмедом Халифой и его марокканским коллегой Аль-Хасаном ад-Даки, сообщает официальное информационное агентство восточноафриканского государства SUNA. Делегация Рабата прибыла в Хартум с двухнедельным визитом, в ходе которого состоялись обсуждения ряда аспектов правового сотрудничества.
«Проведена также интенсивная работа в сфере подготовки и повышения квалификации кадров и иных направлениях взаимодействия», — уточняется в сообщении SUNA.
Стоит отметить, что суданцы составляют большую часть потока нелегальных беженцев, проходящего через Марокко и другие страны Арабского Магриба. В марте прошлого года стало известно, что Хартуму в сотрудничестве с Международной организацией по миграции удалось вернуть из Ливии тысячи своих сограждан.