Судан и Марокко подписали протокол о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией

Стоит отметить, что суданцы составляют большую часть потока нелегальных беженцев, проходящего через Марокко и другие страны Арабского Магриба. В марте прошлого года стало известно, что Хартуму в сотрудничестве с Международной организацией по миграции удалось вернуть из Ливии тысячи своих сограждан.