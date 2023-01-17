Дуда: Польша передала украинской армии почти все свои ПЗРК Piorun

Польша поставила Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.
С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он не стал говорить, сколько ПЗРК польская сторона поставила ВСУ.
«Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами», — рассказал Дуда.
Ранее западные СМИ сообщили, что украинские войска с начала российской СВО получили от стран НАТО свыше четырех тысяч самолетов, артиллерийских орудий и бронетехники, передает телеканал «360».