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Дуда: Польша передала украинской армии почти все свои ПЗРК Piorun

Армия
Дуда: Польша передала украинской армии почти все свои ПЗРК Piorun

Польша поставила Украине почти все свои переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun.

С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. При этом он не стал говорить, сколько ПЗРК польская сторона поставила ВСУ.

«Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами», — рассказал Дуда.

Ранее западные СМИ сообщили, что украинские войска с начала российской СВО получили от стран НАТО свыше четырех тысяч самолетов, артиллерийских орудий и бронетехники, передает телеканал «360».
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