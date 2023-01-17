Политолог Солонников: Анкара не пойдет на компромиссы вплоть до президентских выборов

Другой вопрос в том, что будет после того, как Эрдоган укрепится в своей власти. Постепенно он начнет «додавливать» европейские страны, в том числе Швецию и Финляндию, чтобы они пошли на те максимальные уступки, на те условия, которые он захочет для себя выторговать, отмечает Солонников. Поскольку у турецкого президента в сложившейся ситуации - решающий голос в НАТО.