Политолог Солонников: Анкара не пойдет на компромиссы вплоть до президентских выборов

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил о том, что Швеция не получит поддержку Анкары в вопросе членства в НАТО, пока игнорируются провокации террористов.
«Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки на пути вступления в Североатлантический альянс. Подходы должны быть пересмотрены», — сказал Боздаг.
Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников запрещенной в Турции РПК, в ходе которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении Тайипа Эрдогана. Адвокат турецкого президента подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
Политолог Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом ФАН напомнил о том, что в этом году в Турции должны состояться выборы, парламентские и президентские. Эксперт считает, что пока они не прошли, Эрдоган и его партия не будут отступать.
«Им нужно демонстрировать серьезнейшие намерения и амбиции своего лидера, который должен быть несгибаемым и жестким. Поэтому пока выборы не состоялись, никакого компромисса и никаких шагов в сторону от своей позиции по этому вопросу Анкара предпринимать не будет», — заявил собеседник издания.
Другой вопрос в том, что будет после того, как Эрдоган укрепится в своей власти. Постепенно он начнет «додавливать» европейские страны, в том числе Швецию и Финляндию, чтобы они пошли на те максимальные уступки, на те условия, которые он захочет для себя выторговать, отмечает Солонников. Поскольку у турецкого президента в сложившейся ситуации - решающий голос в НАТО.
Политолог также уверен, что вступление Швеции в Североатлантический альянс произойдет, но это будет результат серьезнейшей торговли. Много лет Евросоюз не принимал Турцию и держал на своем пороге в «объединенную Европу», выставляя все новые и новые требования. Теперь Эрдоган отыгрывается и не допускает дальнейшее расширение НАТО, держа на пороге Швецию и Финляндию. Когда-нибудь эти страны вступят в альянс, но сейчас для турецкого президента нет ничего важнее решения своих внутриполитических задач.
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