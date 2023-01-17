Нутрициолог Козлачкова назвала рецепты быстрого похудения после праздников

При выборе метода однодневной монодиеты с низкой калорийностью рекомендуется проводить один разгрузочный день в неделю в выходной день, поскольку могут иметь место слабость и головокружение, пояснила специалист. Ключевое правило разгрузочного дня – дробное питание. Пищу необходимо делить на 5-6 приемов и ужин должен быть не позднее, чем за два часа перед сном, добавила Козлачкова.