Нутрициолог Козлачкова назвала рецепты быстрого похудения после праздников

Многие россияне после праздников столкнулись с проблемой лишних набранных килограммов. Информацией о том, как правильно и быстро сбросить лишний вес поделилась нутрициолог Ирина Козлачкова.
По словам нутрициолога, при необходимости быстро уменьшить объемы можно применить экспресс-метод похудения за три дня. Смысл метода заключается в выведении лишней жидкости из организма. Еда должна быть несоленой и нежирной, в течение этих трех дней нужно больше принимать жидкости, зеленого чая.
При выборе метода однодневной монодиеты с низкой калорийностью рекомендуется проводить один разгрузочный день в неделю в выходной день, поскольку могут иметь место слабость и головокружение, пояснила специалист. Ключевое правило разгрузочного дня – дробное питание. Пищу необходимо делить на 5-6 приемов и ужин должен быть не позднее, чем за два часа перед сном, добавила Козлачкова.