Экс-нардеп Кива раскрыл хитрый план Арестовича с уходом в отставку

Уход советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича с занимаемого поста является лишь частью хитрого плана политика. Его истинные намерения раскрыл бывший депутат Рады Илья Кива.
По мнению экс-нардепа, речь идет о попытке Киева создать подконтрольную оппозицию. Для этого местным властям и нужна отставка Арестович, который позже создаст свою партию и переманит к себе электорат оппозиции.
«Не ведитесь! Не будет лохами!» — призвал Кива в Telegram.
Напомним, что Арестович покинул свою должность во вторник. Этому предшествовала критика политика со стороны депутатов Рады.