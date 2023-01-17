Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-нардеп Кива раскрыл хитрый план Арестовича с уходом в отставку

Политика
Экс-нардеп Кива раскрыл хитрый план Арестовича с уходом в отставку

Уход советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича с занимаемого поста является лишь частью хитрого плана политика. Его истинные намерения раскрыл бывший депутат Рады Илья Кива.

По мнению экс-нардепа, речь идет о попытке Киева создать подконтрольную оппозицию. Для этого местным властям и нужна отставка Арестович, который позже создаст свою партию и переманит к себе электорат оппозиции.

«Не ведитесь! Не будет лохами!» призвал Кива в Telegram.

Напомним, что Арестович покинул свою должность во вторник. Этому предшествовала критика политика со стороны депутатов Рады.
кива арестович Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду