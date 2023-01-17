Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тела погибших в авиакатастрофе в Непале россиян доставили в Катманду

Происшествия
Тела погибших в авиакатастрофе в Непале россиян доставили в Катманду

Тела граждан России, погибших в результате крушения пассажирского самолета в Непале, доставили в Катманду.

По словам российского посла в Непале Алексея Новикова, в столице пройдет процедура окончательного опознания тел и оформления документов.

«Тела россиян, вместе с телами всех погибших в Покхаре иностранных граждан, уже доставлены в Катманду. Посольство находится в постоянном контакте с семьями погибших российских граждан и с непальскими властями в связи с трагедией», — сказал Новиков.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, писал RT.
катманду россияне авиакатастрофа непал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду