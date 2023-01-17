Тела погибших в авиакатастрофе в Непале россиян доставили в Катманду

Тела граждан России, погибших в результате крушения пассажирского самолета в Непале, доставили в Катманду.
По словам российского посла в Непале Алексея Новикова, в столице пройдет процедура окончательного опознания тел и оформления документов.
«Тела россиян, вместе с телами всех погибших в Покхаре иностранных граждан, уже доставлены в Катманду. Посольство находится в постоянном контакте с семьями погибших российских граждан и с непальскими властями в связи с трагедией», — сказал Новиков.
Ранее Лукашенко выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Непале, писал RT.