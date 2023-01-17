Финские ученые выяснили позитивное влияние природы на потребление лекарственных наркотиков

Согласно полученным учеными данным, парки и сады оказывают благотворное влияние на здоровье людей, в том числе страдающих от различных заболеваний. По словам специалистов, некоторые участники исследования стали реже принимать лекарственные наркотики. При этом природа воздействовала на людей положительным путем вне зависимости от их социального статуса и мировоззрения.