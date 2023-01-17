Финские ученые выяснили позитивное влияние природы на потребление лекарственных наркотиков

Группа специалистов из Финляндии изучила влияние прогулок в парках на здоровье людей, принимающих лекарственные наркотики. Результаты исследования были опубликованы в издании Occupational & Environmental Medicine.
Согласно полученным учеными данным, парки и сады оказывают благотворное влияние на здоровье людей, в том числе страдающих от различных заболеваний. По словам специалистов, некоторые участники исследования стали реже принимать лекарственные наркотики. При этом природа воздействовала на людей положительным путем вне зависимости от их социального статуса и мировоззрения.
Авторы исследования считают, что полученные ими данные в очередной раз подтверждают теорию о положительном влиянии природы на человека. Они призывают расширять парковые и другие зеленые зоны в городах, чтобы поддержать здоровье населения.