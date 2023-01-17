Момент артиллерийского удара ВСУ по городу Соледар в ДНР попал на видео

Артиллеристы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Соледару на севере ДНР во время репортажа съемочной группы RT Arabic.
Обстрел произошел, когда журналисты общались с бойцом ЧВК «Вагнер», который отметил, что подобное в городе все еще случается, хотя прицельную стрельбу ВСУ уже не ведут из-за отсутствия возможностей для корректировки огня.
«Квадрокоптеров и "птичек" здесь нет, потому что здесь работают наши средства РЭБ. Противник ведет, скорее, беспокоящий огонь», — уточнил боец.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью освободили Соледар от украинских националистов.