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Момент артиллерийского удара ВСУ по городу Соледар в ДНР попал на видео

Армия
Момент артиллерийского удара ВСУ по городу Соледар в ДНР попал на видео

Артиллеристы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Соледару на севере ДНР во время репортажа съемочной группы RT Arabic.

Обстрел произошел, когда журналисты общались с бойцом ЧВК «Вагнер», который отметил, что подобное в городе все еще случается, хотя прицельную стрельбу ВСУ уже не ведут из-за отсутствия возможностей для корректировки огня.

«Квадрокоптеров и "птичек" здесь нет, потому что здесь работают наши средства РЭБ. Противник ведет, скорее, беспокоящий огонь», — уточнил боец.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью освободили Соледар от украинских националистов.
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