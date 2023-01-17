Сергей Гармаш посетил церемонию прощания с Инной Чуриковой с букетом белых роз

Проститься с народной артисткой СССР Инной Чуриковой приходят многие деятели искусства и культуры. Актер Сергей Гармаш принес на траурную церемонию большой букет цветов.
Траурная церемония проходит в храме Христа Спасителя. Проводить в последний путь актрису приходят ее родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Гармаш появился на гражданской панихиде с букетом белых роз.
О смерти Чуриковой 14 января сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.