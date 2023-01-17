Диетолог Гридина связала переедание с недосыпом и обилием сахара в рационе

В разговоре с «Газетой.Ru» Гридина перечислила и другие «тревожные звоночки». К таковым она отнесла постоянное повышение веса и чувство стыда после обильного ужина. По словам диетолога, люди нередко сталкиваются с перееданием из-за стресса, депрессии и недосыпа.