Диетолог Гридина связала переедание с недосыпом и обилием сахара в рационе

Первые симптомы переедания перечислила диетолог Наталия Гридина. Она рекомендовала обратить внимание на высокую скорость потребления пищи и ее поглощение без чувства голода.
В разговоре с «Газетой.Ru» Гридина перечислила и другие «тревожные звоночки». К таковым она отнесла постоянное повышение веса и чувство стыда после обильного ужина. По словам диетолога, люди нередко сталкиваются с перееданием из-за стресса, депрессии и недосыпа.
На переедание также может повлиять обилие сахара в рационе. Гридина предупредила, что сладости быстро насыщают, однако вскоре чувство голода заставляет человека снова браться за еду. Эксперт добавила, что поставить точный диагноз способен только врач. Для этого придется сдать анализы и пройти обследование.