Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил возможность «возвращения» Крыма Украине.
По словам руководителя СВР, подобный сценарий следует расценивать как неосуществимый. Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом ТАСС 17 января.
«Это невозможно», — подчеркнул Нарышкин во время общения с журналистом.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных нападках на Крым. Он отметил, что любые претензии на российскую территорию получат соответствующую реакцию.