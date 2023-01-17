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Нарышкин оценил возможность «возвращения» Крыма Украине

Политика
Нарышкин оценил возможность «возвращения» Крыма Украине

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил возможность «возвращения» Крыма Украине.

По словам руководителя СВР, подобный сценарий следует расценивать как неосуществимый. Своим мнением он поделился в процессе общения с корреспондентом ТАСС 17 января.

«Это невозможно», — подчеркнул Нарышкин во время общения с журналистом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных нападках на Крым. Он отметил, что любые претензии на российскую территорию получат соответствующую реакцию.
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