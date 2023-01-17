Заслуженная артистка РСФСР Галина Сергеева назвала себя поклонницей таланта Инны Чуриковой

Актриса театра и кино Инна Чурикова, известная широкому зрителю по ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Морозко», скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Как отметила на церемонии прощания с ней актриса Галина Сергеева, из жизни ушел порядочный человек.
По словам 86-летней заслуженной артистки РСФСР, русского драматурга Александра Островского есть такой спектакль — «Таланты и поклонники».
«У островского есть такой спектакль: Таланты и поклонники. Мы вот как раз и есть те самые поклонники ее таланта. Любим. У людей есть два круга - дальний и ближний. Вот она наш ближний круг, хотя мы с ней лично не знакомы. она человечный человек. У нее есть гражданская позиция, не замечена ни в каких склоках, ни в каких светских хрониках не мелькала. Это потеря для кинематографа и для нас, и для страны. К сожалению, так получается, что все меньше остается порядочных людей. Она была порядочным человеком», — цитирует ее корреспондент ФАН.
Сергеева добавила, что Чурикова всегда имела гражданскую позицию, а также никогда не светилась ни в каких склоках и светских хрониках. Вместо этого покойная знаменитость выполняла свою работу — быть актрисой, матерью и другом.