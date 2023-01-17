Посол РФ в Эритрее встретился с министром иностранных дел республики

Асмара, 17 января. Посол РФ в Эритрее Игорь Мозго встретился с главой внешнеполитического ведомства республики Османом Салехом.
Стороны обсудили перспективы международного сотрудничества. Особое внимание дипломаты уделили подготовке ко второму саммиту «Россия — Африка», который состоится летом 2023 года в Санкт-Петербурге.
Ранее посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай рассказал журналистам о намерении лидера республики Исайяса Афеворка приехать на форум в Северной столице. Он пообещал убедить главу государства совершить зарубежный визит. По словам представителя Асмары, президент в данное время занимается помощью приграничным с Эфиопией регионам.
Кроме того, Осман Салех встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Дипломаты договорились о координации действий на различных площадках.
Второй форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Исходя из опыта первого саммита, «Росконгресс» ожидает на мероприятии несколько тысяч гостей из почти шести десятков стран Черного континента.