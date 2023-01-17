МО РФ опубликовало видео ударов гаубицы «Гиацинт-Б» по расположениям ВСУ

На видеозаписи можно увидеть подготовку орудия, а также нанесение ударов по расположениям ВСУ. В ведомстве также уточнили, что стрельба велась с закрытых позиций. Корректировку огня обеспечивали отряды артиллерийской разведки и расчеты БПЛА.