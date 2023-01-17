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МО РФ опубликовало видео ударов гаубицы «Гиацинт-Б» по расположениям ВСУ

Армия
МО РФ опубликовало видео ударов гаубицы «Гиацинт-Б» по расположениям ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео работы расчета гаубицы «Гиацинт-Б» в зоне проведения спецоперации по демилитаризации Украины.

На видеозаписи можно увидеть подготовку орудия, а также нанесение ударов по расположениям ВСУ. В ведомстве также уточнили, что стрельба велась с закрытых позиций. Корректировку огня обеспечивали отряды артиллерийской разведки и расчеты БПЛА.

«От получения цели до проведения выстрела военнослужащие тратят не более двух минут», — сказано в описании к ролику.

Ранее, как передает телеканал «360», врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские силы зачистили все высотки в Марьинке.
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