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Сбор зерна в России за 2022 год составил почти 154 млн тонн

Экономика
Сбор зерна в России за 2022 год составил почти 154 млн тонн

Совокупный урожай зерна в России по итогам 2022 года составил 153,83 млн тонн в чистом весе. Из них 104,44 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Росстата.

Согласно официальным оценкам, из всего объема собранной в чистом весе пшеницы почти 74 млн тонн пришлось на озимую культуру и 30,44 млн тонн — на яровую.

В том числе вырос урожай ржи — с прошлогодних 1,7 млн тонн до 2,2 млн тонн в 2022 году. Увеличился и сбор овса — до 4,56 млн тонн против 3,78 млн тонн годом ранее. Ячменя удалось собрать 23,5 млн тонн по сравнению с 18 млн тонн в 2021 году, а гречихи — 1,2 млн тонн вместо 919,1 тыс. тонн.

В 2021 году российский урожай зерновых в чистом весе превысил 121 млн тонн, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы. В 2020 году местные аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна.

Осенью 2022 года Минсельхоз РФ запустил систему госконтроля «Зерно». Эксперты ассоциации «Русбренд» спрогнозировали возможные последствия этого нововведения, передает INFOX.
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