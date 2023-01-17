Сбор зерна в России за 2022 год составил почти 154 млн тонн

В том числе вырос урожай ржи — с прошлогодних 1,7 млн тонн до 2,2 млн тонн в 2022 году. Увеличился и сбор овса — до 4,56 млн тонн против 3,78 млн тонн годом ранее. Ячменя удалось собрать 23,5 млн тонн по сравнению с 18 млн тонн в 2021 году, а гречихи — 1,2 млн тонн вместо 919,1 тыс. тонн.