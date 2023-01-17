Поддерживающий спецоперацию Кучера сделал сыну американский паспорт

Российский актер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера горячо поддерживает спецоперацию на Украине. При этом у его младшего сына Марка имеется гражданство США.
Как рассказал в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю✱ (признан в России иноагентом) сам артиста, он решил не упускать возможность предоставить своего наследнику право путешествовать по миру без виз.
«Мы сделали ребенку гражданство США, но дальше будет его выбор. Кто не сделал — тот глупец. Я должен ему дать возможность выбирать», — сказал он.
Ранее Кучера ответил на критику, обрушившуюся на него в социальных сетях после слов о кризисе на Украине
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами