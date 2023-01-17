Николай Коляда на прощании с Чуриковой признался, что хотел быть похожим на актрису

Режиссер и драматург Николай Коляда на прощании с актрисой Инной Чуриковой поделился трогательными воспоминаниями. Он признался, что с детства хотел быть похожим на кинозвезду.
По словам основателя «Коляды-театра», его впечатлил фильм «Начало», главную роль в котором исполнила Чурикова. Драматург, будучи школьником, в одном из сочинений признался, что «хочет стать актером и быть похожим на Чурикову».
«Помню, писал сочинение в восьмом классе на вольную тему. Я написал, что хочу стать актером и быть похожим на Чурикову. Потом я уехал из своей деревни, никогда в жизни не думал, что рядом буду стоять с [актером Валентином] Гафтом, с [актрисой Лией] Ахеджаковой дружить. Не думал, что Царскосельскую премию в Петербурге мне будет вручать Инна Михайловна. Я из ее рук ее принимал. Господи, сколько раз с ней встречался, я стоял и молчал. Только хотелось сказать: «Можно я возле вас постою?» Больше ничего. Она такая была великая, мама дорогая! Мы это еще поймем. Он так умела смешить. Так умела всех заставлять рыдать», — сказал Коляда в беседе с корреспондентом ФАН.
Он назвал народную артистку СССР великой. Когда Коляда узнал о смерти звезды фильма «В огне брода нет», он подумал, какое счастье, что мог рядом с ней стоять.
«Счастье, что она была! Когда я узнал, что она умерла, я не плакал. Только думал о том, какое счастье, что я мог с ней стоять. Я здесь, пойду попрощаюсь. Народу мало, наверное, не понимают, с кем прощаются. Но ничего, поймут», — заключил он.
Чурикова скончалась в возрасте 79 лет. Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.