Больница в Бузулуке заплатит 700 тыс. рублей компенсации за смерть мальчика

Бабушка и дедушка умершего ребенка через суд взыскали с Бузулукской больницы скорой помощи компенсацию морального ущерба. Медицинское учреждение обязали выплатить по 350 тыс. рублей каждому.
Как рассказали в пресс-службе Оренбургского областного суда, жители Бузулука вызвали своему внуку скорую помощь, когда у него поднялась температура. Ему поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение, сообщает сетевое издание ProOren.ru. На следующий день маленького пациента осмотрел участковый врач, дополнил схему лечения, но направления на госпитализацию не выписал.
Затем мальчику стало хуже. Снова была вызвана скорая помощь, которая доставила его в детское отделение Бузулукской больницы скорой помощи. В стационаре ребенок умер.
Во время судебного разбирательства выяснилось, что медицинская помощь в больнице мальчику оказывалась некачественно и не в полном объеме. Бузулукский районный суд взыскал с больницы компенсацию в пользу бабушки и дедушки умершего ребенка в размере 350 тыс. рублей каждому. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда оставила это решение без изменения.