Больница в Бузулуке заплатит 700 тыс. рублей компенсации за смерть мальчика

Во время судебного разбирательства выяснилось, что медицинская помощь в больнице мальчику оказывалась некачественно и не в полном объеме. Бузулукский районный суд взыскал с больницы компенсацию в пользу бабушки и дедушки умершего ребенка в размере 350 тыс. рублей каждому. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда оставила это решение без изменения.